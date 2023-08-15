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Общество

Алексей Наумец: Служба в армии – почётная обязанность каждого гражданина

Патриотизм нужно воспитывать с детства. Об этом сказал заместитель командующего Воздушно-десантными войсками России, бывший командир 76-й десантно-штурмовой дивизии генерал-майор Алексей Наумец в эфире программы ПАИ-live.

Фото: Елена Коноплёва/ПАИ

«Престиж армии вырос. Здесь играет большую роль воспитание молодёжи в учебных заведениях, в школах, где им рассказывают о героическом прошлом, исторических событиях нашей Родины, ведь любой исторический факт связан с историей вооруженных сил. Кого-то двигает это», – отметил Алексей Наумец.

Он напомнил, что срочная служба в армии длится год. «Всё должно начинаться с семьи, затем идёт школа – она продолжает воспитание вместе с родителями, а потом уже вооруженные силы, где молодого человека учат реализовывать те знания и ту любовь к Отечеству, только с оружием в руках. Если после 1993 года от армии шарахались, то сейчас туда стремятся. Служба – почётная обязанность каждого гражданина. И то, что люди должны служить в армии, в этом у меня нет ни малейшего сомнения. Человек должен пройти эту ступень своей жизни, армейскую, чтобы почувствовать свою ответственность перед Родиной», – подчеркнул гость программы.

Алексей Наумец обратил внимание, что нужно учить детей любить историю страны. «Сейчас детям нужно рассказывать правду об истории государства, именно правду – не надо её ни приукрашать, ни искажать», – заключил замкомандующего ВДВ России.  

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