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Происшествия

Два года условно получила жительница Псковского района за нападение на сына

Два года условно получила жительница Псковского района за несколько ножевых ранений, нанесённых сыну. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
 
22 февраля подсудимая во время ссоры нанесла своему сыну удары ножом в живот и грудь. В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признал полное признание вины, раскаяние в содеянном, способствование расследованию уголовного дела, достигнутое примирение с потерпевшим, его мнение о снисхождении, а также наличие у подсудимой тяжелого хронического заболевания. 
 
Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы сроком 2 года условно с испытательным сроком 2 года.

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