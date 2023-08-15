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Общество

Псковичей приглашают на выставку «Псков. Мечта о детстве»

Открытие выставки «Псков. Мечта о детстве» члена Союза художников России Галины Драчёвой в Центральной городской библиотеке состоится 18 августа в 17:00. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

Фото здесь и далее: Центральная городская библиотека Пскова

В экспозиции будет представлена живопись, графика, керамическая декоративная пластика и скульптура.

«Керамика Галины Драчёвой – это всегда многочисленные поиски и эксперименты, открытие новых декоративных возможностей древнейшего материала. Это образное начало, многоцветность, близость к народному творчеству, все, что так притягивает нас скромным очарованием подлинного искусства. Её диковинные кувшины-птицы, таинственные звери, мифологические персонажи родились из легенд и сказок Псковской земли, которая стала ее второй родиной», – рассказали в библиотеке.

Галина Драчёва – участник российских и международных выставок по декоративно-прикладному искусству, лауреат премии администрации Псковской области за коллекцию сувениров к 1100-летию первого упоминания Пскова в летописи.

Её керамические изделия экспонировались в Эстонии, Латвии, Литве, Болгарии, Финляндии, Турции и других странах. Они также находятся в частных коллекциях стран Прибалтики, Польши, Германии, Норвегии, Финляндии, а также в фондах Псковского музея-заповедника и Всероссийского музея народного искусства в Москве. В 2022 году Галине Драчёвой присвоили звание «Душа земли Псковской».

Выставка продлится до 13 сентября. 

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