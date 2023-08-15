Районную администрацию реорганизовали в Стругах Красных
Вопрос о реорганизации администрации Струго-Красненского района был вынесен на рассмотрение на внеочередной сессии районного Собрания депутатов сегодня, 15 августа. Об этом пишет районная газета «Струги».
С докладом выступила управляющая делами администрации района Римма Карась. Она подчеркнула, что в ходе реорганизации администрации городского и сельских поселений войдут в состав вновь образованного Струго-Красненского муниципального округа.
Бывшие администрации поселений с этого момента будут называться территориальными отделами.
Депутаты единогласно приняли решение о реорганизации администрации района.
Напомним, что всего в муниципальные округа преобразуют восемь районов Псковской области.
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