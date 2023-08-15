Почти 50 детей покусали клещи в Псковской области за неделю

16:14, 15 августа 2023, ПАИ

162 жителя Псковской области пострадали от укусов клещей за неделю с 3 по 9 августа, из них 49 – дети. Об этом ПАИ сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Больше всего обращений за этот период зарегистрировали в Пскове (65), Псковском (18) и Невельском (13) районах. 11 человек укусили в Печорском районе, девять – в Великих Луках, по восемь – в Пустошкинском и Себежском районах. Еще шесть обратившихся из Порховского района, по четыре – из Бежаницкого и Опочецкого районов, по три – из Новосокольнического, Островского и Палкинского районов. В Великолукском и Дедовичском районах клещ укусил по два человека, в Дновском, Куньинском и Новоржевском – по одному.

По данным на 9 августа 2023 года, при сравнении со среднемноголетними недельными данными с начала сезона по факту укусов клещей количество обращений (2190 человек) уменьшилось на 21,9 %, также на 12,6% снизилось количество пострадавших детей (624 человека).

В прошлом году за аналогичный период по данному вопросу в медучреждения обратились 2 тысячи 337 жителей региона, из которых 614 – дети.