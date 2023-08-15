«Экопром» ищет сотрудников для работы в Пскове

15:37, 15 августа 2023, ПАИ

Псковский филиал ООО «Экопром» в связи с расширением штата ищет сотрудников на должности оператора загрузочной / разгрузочной установки в Пскове, сообщается в группе «Мехуборка. Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Оформление по Трудовому кодексу РФ, соцпакет, график работы: 2/2 или 5/2.

Заработная плата оператора до вычета налогов составляет от 30 000 рублей.

По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 8 (911) 350-26-15.