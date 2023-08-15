Беременная великолучанка получила девять месяцев тюрьмы за мошенничество

16:52, 15 августа 2023, ПАИ

Беременную жительницу Великих Лук осудили за мошенничество. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установили, что в октябре 2022 года 28-летняя великолучанка разместила объявление в социальной сети «ВКонтакте» о сдаче в аренду своей квартиры. Жители соседнего района, желая переехать в Великие Луки, передали злоумышленнице семь тысяч рублей.

После этого великолучанка распорядилась деньгами по своему усмотрению, но обязательства по сдаче в аренду квартиры не выполнила.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Ей назначено наказание в виде девяти месяцев лишения свободы с отсрочкой на срок беременности и до достижения родившимся ребёнком 14-летнего возраста.