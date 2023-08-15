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Спорт

Пскович завоевал серебро на чемпионате России по гребному спорту для лиц с ПОДА

Пскович Вадим Морозов занял второе место на чемпионате России по гребному спорту для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, который проходил в Москве с 5 по 12 августа. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото здесь и далее: Центр спортивной подготовки Псковской области

В финальной гонке Вадим Морозов прошёл дистанцию в 2000 метров за 10 минут и 32 секунды. Позади пскович оставил спортсменов из Самарской и Новосибирской областей.

Тренером псковского спортсмена является Алексей Простак.

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