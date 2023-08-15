Пскович завоевал серебро на чемпионате России по гребному спорту для лиц с ПОДА

16:55, 15 августа 2023, ПАИ

Пскович Вадим Морозов занял второе место на чемпионате России по гребному спорту для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, который проходил в Москве с 5 по 12 августа. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

В финальной гонке Вадим Морозов прошёл дистанцию в 2000 метров за 10 минут и 32 секунды. Позади пскович оставил спортсменов из Самарской и Новосибирской областей.

Тренером псковского спортсмена является Алексей Простак.