Пскович завоевал серебро на чемпионате России по гребному спорту для лиц с ПОДА
Пскович Вадим Морозов занял второе место на чемпионате России по гребному спорту для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, который проходил в Москве с 5 по 12 августа. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.
В финальной гонке Вадим Морозов прошёл дистанцию в 2000 метров за 10 минут и 32 секунды. Позади пскович оставил спортсменов из Самарской и Новосибирской областей.
Тренером псковского спортсмена является Алексей Простак.
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