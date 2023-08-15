Развлекательная программа ждёт великолучан в день рождения «Луки Парка»

16:49, 15 августа 2023, ПАИ

«Луки Парк» отмечает три года. В связи с этим великолучан 19 и 20 августа ждёт специальная развлекательная программа. Об этом сообщает портал Luki-News.

19 августа:

13:00 - 15:00 – фотосессия с медведем Умкой и облаком воздушных гелиевых шаров;

15:00 - 16:00 – дог-шоу от кинологического клуба «Мои четвероногие друзья»;

16:00 - 17:00 – фокусная программа;

17:00 - 18:00 – анимационная программа «Приключения на шоколадной фабрике»;

19:30 - 21:00 – живая скрипка от Татьяны Ямбердовой под иллюминацию колеса обозрения и welcome-фотозона с зеркальными людьми, а в завершение программы – серебряное конфетти.

20 августа:

13:00 - 15:00 – граффити-шоу – создание огромного граффити под руководством профессионального художника Татьяны Вайновской;

15:00 - 16:00 – анимационная программа с пиратом Джеком Воробьём от «Праздники на драйве»;

16:00 - 17:30 – звёздное шоу ростовых кукол из Смоленска;

19:30 - 21:30 – дискотека под открытым небом под живое исполнение кавер-группы «Киви» из Смоленска;

21:30 - 21:50 – фаер-шоу.