Участники СВО с депрессией и ПТСР могут получить бесплатную помощь медиков

16:02, 15 августа 2023, ПАИ

В Псковском центре психиатрии и наркологии работает кабинет медико-психологической помощи, сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

Его работа направлена на оказание бесплатной помощи участникам СВО и членам их семей. Специалисты помогают при психических расстройствах, посттравматических стрессовых расстройствах (ПТСР) и расстройствах поведения, психосоматических заболеваниях, депрессиях и панических атаках.

Записаться на приём можно по номеру телефона 57-48-98 с 8:00 до 15:00.