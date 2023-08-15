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Культура

Выставка виниловых пластинок открылась в молодёжном центре Пскова

Выставка виниловых пластинок начала свою работу в Псковском городском молодёжном центре. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения. 

Фото здесь и далее: Псковский городской молодежный центр

Там отметили, что настоящий виниловый проигрыватель, который гости смогут не только рассмотреть, но и потрогать и включить, поможет посетителям окунуться в атмосферу прошлого.

«Ассортимент выставки достаточно широк – будут звучать известные мотивы The Rolling Stones, Nautilus Pompilius, Юрия Антонова, Боба Марли и многих других известных отечественных и зарубежных артистов. Кроме того, часть экспозиции посвящена детским сказкам», – рассказали в молодёжном центре. 

Выставка работает с 10:00 до 17:00 до 18 августа по адресу: Псков, улица Максима Горького, 15. Вход свободный.

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