Выставка виниловых пластинок открылась в молодёжном центре Пскова

16:26, 15 августа 2023, ПАИ

Выставка виниловых пластинок начала свою работу в Псковском городском молодёжном центре. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Там отметили, что настоящий виниловый проигрыватель, который гости смогут не только рассмотреть, но и потрогать и включить, поможет посетителям окунуться в атмосферу прошлого.

«Ассортимент выставки достаточно широк – будут звучать известные мотивы The Rolling Stones, Nautilus Pompilius, Юрия Антонова, Боба Марли и многих других известных отечественных и зарубежных артистов. Кроме того, часть экспозиции посвящена детским сказкам», – рассказали в молодёжном центре.

Выставка работает с 10:00 до 17:00 до 18 августа по адресу: Псков, улица Максима Горького, 15. Вход свободный.