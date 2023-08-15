Двух пенсионерок госпитализировали после ДТП в Псковском районе

16:31, 15 августа 2023, ПАИ

Две пенсионерки пострадали в ДТП, которое произошло в Псковском районе на 12-м километре дороги Псков – Кислово – Палкино, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

Водитель Fiat Albea не справился с управлением. После этого автомобиль вылетел в кювет и протаранил дерево.

В результате ДТП пострадали две пенсионерки. Их госпитализировали в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.