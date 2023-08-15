Соревнования по плаванию среди управлений МЧС России СЗФО пройдут в Пскове

17:10, 15 августа 2023, ПАИ

Соревнования по плаванию среди главных управлений МЧС России Северо-Западного федерального округа пройдут в Пскове в СШОР «Барс» 16 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В соревнованиях примут участие девять команд. 65 спортсменов поплывут вольным стилем на дистанции 100 метров. Мужчины разделятся на три возрастных категории. Женщины выступят в абсолютном зачёте. Открытие состоится в 16:00.