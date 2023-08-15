Псковские мастерицы представят регион на всероссийском фестивале в Чувашии

17:01, 15 августа 2023, ПАИ

Мастера декоративно-прикладного творчества Светлана Самарина из Пскова и опочанка Наталья Наумкина представят Псковскую область на всероссийском фестивале «Вышитая Россия», который пройдёт с 17 по 21 августа в Чебоксарах. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Участников фестиваля ждут творческие лаборатории, публичные лекции, мастер-классы от Российского этнографического музея, праздничная фольклорная программа «Большая вечерка».

В Чувашском государственном художественном музее развернётся уникальная выставка вышитых карт регионов России, в том числе и Псковской области, посетить которую смогут все желающие. Вышитая карта Псковской области уже прибыла в Чувашию.

Отметим, что Светлана Самарина является куратором проекта «Вышитая карта Псковской области». Панно было презентовано в Псковском областном центре народного творчества 12 декабря 2022 года.