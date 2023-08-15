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Спорт

Подведены итоги Кубка Псковской области по мини-футболу среди женских команд

Подведены итоги седьмого розыгрыша Кубка Псковской области по мини-футболу среди женских команд – «Кубок Анастасии», который прошёл 13 августа в Пустошке. Об этом сообщается в группе «Мини-футбол. Пустошка» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа «Мини-футбол. Пустошка» в соцсети «ВКонтакте»

Всего в турнире приняли участие семь команд. По итогам групповой стадии в полуфиналах сыграли ВЛГАФК и бежаницкий «Штурм». Команды не смогли выявить победителя в основное время, поэтому матч перешёл в стадию серии пенальти, где сильнее оказались великолучанки. Во втором полуфинале псковская «Россиянка» обыграла великолукский «Экспресс» со счётом 2:1.

В матче за третье место «Штурм» снова проиграл в серии пенальти. Таким образом, «Экспресс» из Великих Лук занял третье место в турнире. В финальной игре спортсменки ВЛГАФК переиграли «Россиянку» со счётом 3:0 и заняли заслуженное первое место. Псковички завоевали серебряные медали.  

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