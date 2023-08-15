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Псковский политехнический колледж стал региональным оператором внедрения профминимума

Псковский политехнический колледж стал региональным оператором внедрения профориентационного минимума. Об этом ПАИ сообщили пресс-службе центра опережающей профессиональной подготовки Псковской области.

Фото: пресс-служба центра опережающей профессиональной подготовки Псковской области

С 1 сентября 2023 года в образовательных организациях, реализующих основные образовательные программы во всех регионах РФ, Министерство просвещения внедряет единую модель профессиональной ориентации.

Региональным оператором внедрения профориентационного минимума в Псковской области стал центр опережающей профессиональной подготовки Псковского политехнического колледжа. Региональным координатором является заместитель руководителя по организации мониторинга и стратегическому развитию Елена Рыбальская.

В рамках профминимума будет реализован федеральный профориентационным проект «Билет в будущее».

«Единая модель профессиональной ориентации предполагает три уровня реализации профминимума. Базовый уровень предполагает собой реализацию профминимума на базовом уровне хотя бы в одном классе в каждой параллели 6-11 классов. На основном уровне реализации хотя бы в одном из вышеперечисленных классов должен быть реализован профминимум на базовом или основном уровне. При этом реализация профминимума на основном уровне хотя бы в одном классе обязательна», – объяснила Елена Рыбальская.

Она также рассказала, что продвинутый уровень реализации программы подразумевает реализацию профминимума на базовом, основном или продвинутом уровне хотя бы в одном классе каждой параллели 6-11 классов. В обязательном порядке в одном из вышеперечисленных классов должен быть реализован профминимум на продвинутом уровне.

Отметим, что при внедрении профориентационного минимума могут быть использованы ресурсы системы дополнительного образования детей в Псковской области, а также образовательных организаций, реализующих основные программы профессионального обучения и организаций среднего профессионального и высшего образования.

Кроме того, региональный центр опережающей профессиональной подготовки принимает участие в федеральном проекте «Моя первая профессия». Проект подразумевает собой разработку и утверждение механизма профессионального самоопределения школьников благодаря получению рабочей квалификации в условиях сетевого взаимодействия учреждения среднего профессионального образования и школы.

Пилотный проект «Моя первая профессия» в Псковской области реализуется также на базе Псковского политехнического колледжа и предлагает школьникам программы профессионального обучения. Ознакомиться с программами можно на сайте.

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