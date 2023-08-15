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Общество

Археологи восстановили обстоятельства гибели средневекового воина Пскова

Средневековое погребение обнаружили археологи на территории Плехановского посада в Пскове. Специалисты установили обстоятельства смерти воина, останки которого нашли в раскопе. Об этом рассказал антрополог и археолог, кандидат биологических наук Денис Пежемский в видео, опубликованном в группе «Археологическое общество Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Эксперт отметил, что пока трудно установить, в ходе какого конфликта погиб мужчина. Сначала археологи обнаружили рубленую рану на затылке, которая и стала причиной смерти. Рядом располагался ещё один след, но неглубокий. Также было установлено ранение на локтевой кости левой руки. Удар пришёлся по руке мужчины с такой силой, что отслоился кусок кости. Кроме того, отслоение кости от удара обнаружили на бедренной кости в области коленного сустава.

«Вместе с Сергеем Салминым восстановили цепь событий», – подчеркнул Денис Пежемский.

Так, было установлено, что мужчина получил удар в колено и, скорее всего, упал на него. Враг целился ему в шею или затылок, но защитник Пскова успел левой рукой закрыть затылок, и удар пришёлся на локоть. После этого мужчина получил последний решающий удар по затылку, который его убил. Эксперт предполагает, что полностью голова отсечена не была.

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