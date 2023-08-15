Шестигранную плитку обнаружили реставраторы при обследовании храма в Пскове
Шестигранную плитку обнаружили реставраторы при обследовании храма Михаила и Гавриила Архангелов с Городца. Предположительно, плитку положили в храме во время ремонта, осуществлённого 94-м Енисейским полком. Об этом сообщает телеграм-канал «ЮНЕСКО Псков».
-
Фото: ЮНЕСКО Псков
-
Фото: ЮНЕСКО Псков
-
Фото: ЮНЕСКО Псков
-
Фото: ЮНЕСКО Псков
-
Фото: ЮНЕСКО Псков
-
Фото: ЮНЕСКО Псков
Интерес также представляют обнаруженные под полом фрагменты штукатурки – сбитые росписи, дату создания которых ещё предстоит установить. В издании Г. А. Цитовича «Храмы армии и флота» (Пятигорск, 1913) содержатся сведения о том, что в течение двадцати лет храм был полковой церковью Енисейского полка.
За это время были выкрашены и расписаны стены, на куполе нарисованы лики святых апостолов, восстановлен один из пределов, поставлено семь печей. Возможно, найденные фрагменты росписей были сбиты во время ремонтных работ того времени.
Более 50 миллиардов рублей привлечено в сферу сельского хозяйства Псковской области за пять лет
Темп и ход догазификации Бежаницкого района обсудили на встрече с гендиректором «Газпрома»