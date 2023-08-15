Шестигранную плитку обнаружили реставраторы при обследовании храма в Пскове

18:10, 15 августа 2023, ПАИ

Шестигранную плитку обнаружили реставраторы при обследовании храма Михаила и Гавриила Архангелов с Городца. Предположительно, плитку положили в храме во время ремонта, осуществлённого 94-м Енисейским полком. Об этом сообщает телеграм-канал «ЮНЕСКО Псков».



Фото: ЮНЕСКО Псков



Фото: ЮНЕСКО Псков



Фото: ЮНЕСКО Псков



Фото: ЮНЕСКО Псков



Фото: ЮНЕСКО Псков



Фото: ЮНЕСКО Псков











Интерес также представляют обнаруженные под полом фрагменты штукатурки – сбитые росписи, дату создания которых ещё предстоит установить. В издании Г. А. Цитовича «Храмы армии и флота» (Пятигорск, 1913) содержатся сведения о том, что в течение двадцати лет храм был полковой церковью Енисейского полка.

За это время были выкрашены и расписаны стены, на куполе нарисованы лики святых апостолов, восстановлен один из пределов, поставлено семь печей. Возможно, найденные фрагменты росписей были сбиты во время ремонтных работ того времени.