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Общество

Шестигранную плитку обнаружили реставраторы при обследовании храма в Пскове

Шестигранную плитку обнаружили реставраторы при обследовании храма Михаила и Гавриила Архангелов с Городца. Предположительно, плитку положили в храме во время ремонта, осуществлённого 94-м Енисейским полком. Об этом сообщает телеграм-канал «ЮНЕСКО Псков».

  • Шестигранная плитка из храма Михаила и Гавриила
    Фото: ЮНЕСКО Псков
  • Шестигранная плитка из храма Михаила и Гавриила
    Фото: ЮНЕСКО Псков
  • Шестигранная плитка из храма Михаила и Гавриила
    Фото: ЮНЕСКО Псков
  • Шестигранная плитка из храма Михаила и Гавриила
    Фото: ЮНЕСКО Псков
  • Шестигранная плитка из храма Михаила и Гавриила
    Фото: ЮНЕСКО Псков
  • Шестигранная плитка из храма Михаила и Гавриила
    Фото: ЮНЕСКО Псков

Интерес также представляют обнаруженные под полом фрагменты штукатурки – сбитые росписи, дату создания которых ещё предстоит установить. В издании Г. А. Цитовича «Храмы армии и флота» (Пятигорск, 1913) содержатся сведения о том, что в течение двадцати лет храм был полковой церковью Енисейского полка.

За это время были выкрашены и расписаны стены, на куполе нарисованы лики святых апостолов, восстановлен один из пределов, поставлено семь печей. Возможно, найденные фрагменты росписей были сбиты во время ремонтных работ того времени.

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