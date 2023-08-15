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Общество

В Пушкиногорском отделении Союза пенсионеров выбрали нового председателя

В читальном зале Пушкиногорской центральной районной библиотеки состоялось заседание членов Пушкиногорского районного отделения регионального отделения ООО «Союз пенсионеров России» по Псковской области. Тема встречи – выбор нового председателя. Об этом ПАИ сообщила газета «Пушкинский край».

Фото газеты «Пушкинский край»

В ходе голосования единогласно выбрана Тамара Петрова. Далее обсудили вопросы дальнейшей организации работы.  

Как сообщили в отделении Пушкиногорского районного отделения регионального отделения ООО «Союз пенсионеров России» по Псковской области, Тамара Петрова будет вести приём в читальном зале Пушкиногорской центральной районной библиотеки в первую среду каждого месяца с 10:00 до 13:00.

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