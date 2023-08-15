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Общество

Останки советского бойца найдены при прокладывании теплотрассы в Кунье

Сегодня во время прокладки новой теплотрассы у дома № 2а на улице Новой в посёлке Кунья экскаваторщик Николай Семёнов обнаружил человеческие останки, а также остатки обмундирования, оружия и другие вещи. Об этом ПАИ сообщила газета «Пламя».

  • Останки бойца нашли при прокладке теплотрассы
    Фото: Газета "Пламя"
  • Останки бойца нашли при прокладке теплотрассы
    Фото: Газета "Пламя"
  • Останки бойца нашли при прокладке теплотрассы
    Фото: Газета "Пламя"
  • Останки бойца нашли при прокладке теплотрассы
    Фото: Газета "Пламя"
  • Останки бойца нашли при прокладке теплотрассы
    Фото: Газета "Пламя"
  • Останки бойца нашли при прокладке теплотрассы
    Фото: Газета "Пламя"
  • Останки бойца нашли при прокладке теплотрассы
    Фото: Газета "Пламя"
  • Останки бойца нашли при прокладке теплотрассы
    Фото: Газета "Пламя"
  • Останки бойца нашли при прокладке теплотрассы
    Фото: Газета "Пламя"

Работы были немедленно остановлены, на место прибыли представители подрядчика, ведущего работы, администрации района, полиции, поискового отряда «Память».

Как удалось узнать, найденные останки, предположительно, принадлежат советскому воину. Были обнаружены бедренная кость и кости голени, форменные ботинки, ствол, часть приклада трёхлинейки выпуска 1937 года, остатки противогаза, лопаты, а кроме того, немецкая металлическая эмалированная табличка Nictraucher (по данным сети Интернет, такие таблички вешались на немецкие железнодорожные вагоны для некурящих, а железнодорожная станция совсем рядом) и немецкие гильзы калибра 7,92.

Дальнейшие раскопки пока не дали результатов, кроме найденных части черепа крупного рогатого животного и конской упряжи. Возможно, останки бойца уже попадали под ковш экскаватора в 1968 году, когда здесь прокладывалась первая теплотрасса.

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