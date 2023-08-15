Больше половины россиян работает во время отпуска

23:21, 15 августа 2023, ПАИ

Больше половины граждан РФ в отпуске отвечают на письма или активно включаются в работу, а руководители чаще всего вообще не выходят из рабочих процессов, говорят результаты опросов. Об этом сообщила «Российская газета».

При этом работой во время отпуска недовольны 42 % россиян – столько респондентов заявили о раздражении или желании сменить работу в моменты, когда такое происходит.

Почти четверть работающих в отпуске россиян уверены, что лучше них никто не справится с их задачами. Ещё 17 % признались, что работают в отпуске от скуки. А среди тех, кто всё же отдыхает, 24 % испытывают из-за этого угрызения совести.

В нашей стране закон обязывает работодателя предоставить сотруднику отпуск и определяет его продолжительность, но не ограничивает общение в этот период в рабочих чатах.