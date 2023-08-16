Индекс здоровья российского бизнеса превысил допандемийный уровень
Индекс здоровья российского бизнеса достиг 69 баллов по итогам II квартала 2023 года, что стало максимумом с 2019-го. Об этом пишет»Известия» со ссылкой на исследование hh.ru, банка «Точка» и Calltouch.
В доковидном 2019 году показатель составлял в среднем 52 балла. В пандемийном 2020-м он снизился до 50 баллов, в 2021-м – восстановился до 63 баллов, а в 2022-м упал до 62.
В 2023 году выше всего поднялся индекс здоровья у малого бизнеса – 76 баллов, средние же компании чувствуют себя хуже – показатель сократился с 55 до 52 баллов соответственно.
В целом среди барьеров для развития бизнеса эксперты называют низкую обеспеченность заемными средствами, высокую налоговую нагрузку, нестабильность экономико-политической ситуации, а также дефицит на рынке труда.
Основную роль в восстановлении российской экономики должен сыграть частный бизнес.