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Общество

Россияне стали вдвое больше тратить на покупку косметики

Средний чек россиян в магазинах косметики по итогам июня-июля составил 6 286 рублей, что более чем в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование платежного сервиса для интернет-магазинов CloudPayments.

Фото: ПАИ

«Сумма покупок в магазинах косметики увеличилась на 120% в первые два месяца лета 2023 года по сравнению с этим же периодом прошлого года. То есть с 2 853 рублей до 6 286 рублей», – подсчитали аналитики.

По данным исследования, в парикмахерских и салонах красоты наблюдалась та же тенденция. Средний чек увеличился на 68% в июне-июле 2023 года по сравнению с 2022 годом – с 765 рублей до 1 289 рублей.

Кроме того, аналитики сообщили, что чаще всего покупали косметику в феврале 2023 года. Так, в последний зимний месяц зафиксировано на 168% больше транзакций, чем в январе, и на 101% – по сравнению с мартом.

Услугами парикмахерских и салонов красоты чаще всего пользовались в мае и июне 2023 года. Так, в эти месяцы количество транзакций было на 2% больше, чем в марте и апреле, и на 36% по сравнению с январем и февралем.

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