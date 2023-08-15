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Происшествия

Житель Невеля продавал соседям контрафакт под видом алкоголя

Завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего жителя Невеля. Как сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Обвиняемый приобрел на рынке канистру спиртосодержащей жидкости, которая не отвечает требованиям безопасности при её использовании в пищевых целях. Жидкость он разбавлял водой и продавал местным жителям под видом пищевого продукта. В мае его деятельность удалось прекратить.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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