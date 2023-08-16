«Школа молодого патриота» начинает свою работу в Печорах

10:33, 16 августа 2023, ПАИ

Пятый заезд молодёжного историко-культурного форума «Истоки» под названием «Школа молодого патриота» стартует в Печорах сегодня, 16 августа. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

«Школа молодого патриота» представляет собой детский заезд, где участниками станут активисты «Движения первых» и других детских движений России. Заезд посвящён теме патриотического воспитания детей и молодёжи, его новым форматам, таким как концепция «десяти граней патриотизма», которая рассказывает о многогранности патриотического воспитания.

В программе заезда запланированы интерактивные знакомства, просмотр и обсуждение фильмов, увлекательные мастер-классы и экскурсии по Псковской области. По итогам заезда участниками будет сформирован детский совет круглогодичного молодёжного историко-культурного центра «Истоки», детский канал на основе видеостудии центра. Также на основании опросов среди участников заезда будет разработан перечень качеств, присущих образу современного патриота. В партнёрстве с МЧС России медиаслужба форума «Истоки» снимет профилактический видеоролик с участниками пятого заезда «Школа молодого патриота».

Участники заезда смогут получить финансовую поддержку для реализации своих социально значимых проектов в рамках грантового конкурса от «Росмолодёжь. Гранты».

Напомним, молодёжный историко-культурный форум «Истоки» платформы «Росмолодёжь. События» проходит с 5 июля по 23 августа в Печорах.

Кроме того, на базе форума состоялось торжественное открытие круглогодичного центра «Истоки» 5 июля. Он нацелен на формирование гражданской и культурной идентичности на основе духовно-нравственных ценностей, а также на формирование молодёжных сообществ в сфере патриотического воспитания. Кроме того, участники смогут получить финансовую поддержку для реализации своих социально значимых проектов.

Организатором форума выступает программа «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке правительства Псковской области, епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Псковской епархии Русской православной церкви, Псковского государственного университета.