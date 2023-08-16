«Экопром» приглашает водителей для работы в Пскове

11:28, 16 августа 2023, ПАИ

Псковский филиал ООО «Экопром» в связи с расширением штата приглашает водителей категории С, СЕ для работы на спецтехнике в Пскове, сообщается в группе «Мехуборка. Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Оформление по Трудовому кодексу РФ, соцпакет, график работы: 2/2 или 5/2.

Заработная плата водителя категории С от 60 000 рублей до вычета налогов. Для водителя категории СЕ от 80 000 до вычета налогов.

По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 8 (911) 350-26-15.