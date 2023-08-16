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Общество

«Экопром» приглашает водителей для работы в Пскове

Псковский филиал ООО «Экопром» в связи с расширением штата приглашает водителей категории С, СЕ для работы на спецтехнике в Пскове, сообщается в группе «Мехуборка. Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа «Мехуборка. Псков» в соцсети «ВКонтакте»

Оформление по Трудовому кодексу РФ, соцпакет, график работы: 2/2 или 5/2.

Заработная плата водителя категории С от 60 000 рублей до вычета налогов. Для водителя категории СЕ от 80 000 до вычета налогов.

По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 8 (911) 350-26-15.

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«Экопром» приглашает водителей для работы в Пскове


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