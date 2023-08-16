Центр мебели и интерьера «Кубатура». Всё для ремонта и интерьера

11:40, 16 августа 2023, ПАИ

ЦМИ «Кубатура» – это крупнейшая в Петербурге современная и многофункциональная профильная площадка по созданию совершенного интерьера абсолютно любого жилого объекта и общественного пространства, предлагающая полный цикл интерьерных решений. Об этом ПАИ сообщили в компании.

Комплекс общей площадью 160 000 квадратных метров расположен в шаговой доступности от двух станций метро вблизи от центральных транспортных развязок. Вместе с наружной парковкой на 900 машино-мест он занимает семь гектаров петербургской земли. Внутренний дизайн ЦМИ «Кубатура» разработан известной проектной компанией и представляет собой смелое архитектурное решение с великолепными интерьерами и грамотной организацией пространства.

ЦМИ «Кубатура» – это новый формат мебельного центра, и главный его принцип – комфорт, удобство и разнообразие стилевых идей и ценовых возможностей для всех покупателей.

Уникальность ЦМИ «Кубатура» состоит в строгом зонировании. Покупатель не вынужден проходить весь центр в поисках товара одной группы. Все наименования представлены в одной просматриваемой зоне и предлагают не поиск, а разнообразие выбора.

Первый этаж – это отделка (плитка, напольные покрытия, обои, краска), зоны мягкой и корпусной мебели. Покупатели могут посетить салоны входных и межкомнатных дверей всех производителей, которые расположены на площади более трёх тысяч квадратных метров.

На втором этаже расположены магазины кухонной мебели, декор, свет, сантехника, магазины столов и стульев.

Третий этаж отведён под интерьерные салоны класса люкс, премиальную сантехнику, детскую мебель и эксклюзивный декор.

Более 60 ведущих компаний по продаже и производству лучших товаров для сна расположились в отдельной, выделенной зоне на цокольном этаже. Там же на площади 20 000 квадратных метров расположена техника и электроника.

ЦМИ «Кубатура» – это первый центр мебели и интерьера, в котором работает целый этаж магазинов-распродаж. Это совершенно новое направление: централизованный OUTLET (Аутлет) для мягкой и корпусной мебели, отделочных материалов и декора.

Отдельные зоны отведены под загородное строительство и отделку. Печи, камины, уличную мебель, кованые изделия – всё это тоже можно приобрести в ЦМИ «Кубатура», не теряя времени на «путешествия по отдельным магазинам».

Торговля дополнена в ЦМИ «Кубатура» специализированными услугами. На третьем уровне комплекса открыт небольшой «бизнес-центр» площадью 1 500 квадратных метров, представляющий собой кластер интерьерных и дизайн-студий.

«Кубатура» вместе с приглашенными экспертами и кураторами организовывает тематические выставки, перформансы, показы, лекции по истории дизайна и декоративного искусства, паблик-токи, прямые эфиры, встречи со специалистами и многие другие мероприятия, которые могут посетить не только специалисты в области архитектуры и дизайна, но и горожане, интересующиеся обстановкой дома.

Во время отдыха от посещений интерьерных магазинов можно ознакомиться с новинками и трендами рынка, полистать интерьерный журнал. ЦМИ «Кубатура» является издателем единственного в Петербурге интерьерного печатного глянцевого журнала «Интерьер & Дизайн».

В ЦМИ «Кубатура» проводятся праздники районного и городского масштаба. Также центр предоставляет площадку для проведения социальных и благотворительных мероприятий.

Можно с уверенностью сказать, что ЦМИ «Кубатура» является не только крупнейшим интерьерным центром, но и важной культурно-образовательной доминантой Санкт-Петербурга.

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