Жительницы Новоржевского района помогают участникам СВО
Жительница деревни Макарово Новоржевского района Нина Васильева сшила наволочки для подушек, которые отправятся псковским военнослужащим, участвующим в СВО. Об этом сообщает газета «Земля новоржевская».
Материал для изготовления наволочек предоставила уроженка деревни Жадрицы Новоржевского района Ольга Вихрова. Кроме того, она передала на фронт вещи и подушки. А Лилия Луганская из Новоржева специально сшила новые насыпки.
Отметим, что Нина Васильева и семья Луганских не в первый раз оказывают помощь бойцам СВО.
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