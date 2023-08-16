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Общество

Жительницы Новоржевского района помогают участникам СВО 

Жительница деревни Макарово Новоржевского района Нина Васильева сшила наволочки для подушек, которые отправятся псковским военнослужащим, участвующим в СВО. Об этом сообщает газета «Земля новоржевская».

Фото здесь и далее: газета «Земля новоржевская»

Материал для изготовления наволочек предоставила уроженка деревни Жадрицы Новоржевского района Ольга Вихрова. Кроме того, она передала на фронт вещи и подушки. А Лилия Луганская из Новоржева специально сшила новые насыпки. 

Отметим, что Нина Васильева и семья Луганских не в первый раз оказывают помощь бойцам СВО.

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