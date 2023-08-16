Жительницы Новоржевского района помогают участникам СВО

11:29, 16 августа 2023, ПАИ

Жительница деревни Макарово Новоржевского района Нина Васильева сшила наволочки для подушек, которые отправятся псковским военнослужащим, участвующим в СВО. Об этом сообщает газета «Земля новоржевская».

Материал для изготовления наволочек предоставила уроженка деревни Жадрицы Новоржевского района Ольга Вихрова. Кроме того, она передала на фронт вещи и подушки. А Лилия Луганская из Новоржева специально сшила новые насыпки.

Отметим, что Нина Васильева и семья Луганских не в первый раз оказывают помощь бойцам СВО.