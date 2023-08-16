Великолукские спортсмены участвуют в международных сборах по самбо
Великолукские воспитанники СШОР «Экспресс» участвуют в международном учебно-тренировочном лагере по самбо, который проходит в Минске с 10 по 20 августа. Об этом сообщается в группе клуба единоборств «Отечество» в соцсети «ВКонтакте».
Участие в сборах принимают великолучане Дарья Прокошенко и Николай Кондратьев. Тренером спортсменов является Евгений Мишанов.
В конце сборов состоится открытый республиканский турнир по самбо на призы заслуженного мастера спорта Белоруссии Андрея Курлыпо.
На сборах организованы спарринги и мастер-классы с участием многократных чемпионов Европы и мира по самбо Владимира Япринцева, Магомеда Рамазанова, Андрея Курлыпо и Сергея Тулупова.
Комментарии: 0 Обсудить >>>