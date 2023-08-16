ПсковГУ займётся развитием беспилотной авиации в Псковской области

11:25, 16 августа 2023, ПАИ

Передовая инженерная школа Союзного государства, объединившая Псковский государственный университет и Белорусский национальный технический университет, займётся реализацией научной и образовательной программы Псковской области по масштабированию применения беспилотных летательных аппаратов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе псковского вуза.

Цель программы – образование новой отрасли экономики, связанной с созданием и использованием гражданских беспилотников с максимальным содержанием отечественных комплектующих.

Проект программы развития содержит комплекс мер, направленных на развитие отрасли беспилотной авиации в регионе до уровня не менее 3% от валового продукта Псковской области. Среди них – поддержка местных производителей и стимулирование межрегиональной кооперации, развитие научных технологий, создание научно-образовательного центра БАС. Важная составляющая проекта – подготовка кадров для проектирования, программирования и пилотирования БАС в связке «школа – вуз – работодатель», благодаря которой ученики Псковского технического лицея смогут получить практические навыки на базе учебных лабораторий НОМЦ «Северо-Западный центр математических исследований имени Софьи Ковалевской» и Передовой инженерной школы.

«Исследовательской частью проекта заложено применение технологий, которые уже разработаны или на сегодняшний день формируются в рамках Передовой инженерной школы Союзного государства. Речь идет о гибридных технологиях: вуз уже заказал гибридные установки отечественного производства, которые будут использоваться для 3D-печати деталей опытных образцов беспилотников. Планируется, что в перспективе это позволит выполнять заказы на изготовление комплектующих из других регионов, где производятся БАС», – подчеркнул проректор по научной работе ПсковГУ Тарас Антал.

Второе направление научной работы связано с технологиями газотермического, лазерного и плазменного напыления, которые разрабатываются ПсковГУ совместно с БНТУ в рамках передовых инженерных школ. Эти технологии помогут беспилотным аппаратам не скользить на льду.

Еще одно перспективное направление реализации проекта – выпуск электроприводов для беспилотников. По словам Тараса Антала, производственной базой для научно-исследовательских проектов станут предприятия электротехнического кластера Псковской области – ЗАО «ЗЭТО» и ПЭМЗ.

Данная программа вошла в тройку лидеров проектно-образовательного интенсива «Архипелаг-2023». Сроки реализации программы Псковской области по масштабированию применения беспилотных летательных аппаратов рассчитаны до 2027 года.