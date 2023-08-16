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ФК «Псков» сыграет в полуфинале Кубка Северо-Запада среди любительских команд

Футбольный клуб «Псков» сыграет первую игру в рамках полуфинала Кубка Северо-Запада среди любительских команд против спортшколы «Ленинградец» дома на стадионе «Машиностроитель». Матч начнётся сегодня в 19:00. Об этом сообщается на сайте ОФФ «Северо-Запад».

Фото: Андрей Лупанов

Полуфинальный поединок состоит из двух встреч, по сумме которых определится финалист кубка. В первой игре второго полуфинала мурманский «Север» обыграл команду из Петрозаводска со счётом 4:0.

Отметим, что в четвертьфинале ФК «Псков» не получил соперника и автоматически прошёл в полуфинал. 

Команды уже встречались в этом сезоне друг с другом в рамках чемпионата СЗФО. Победу в этом поединке одержала спортшкола «Ленинградец» со счётом 0:2.

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