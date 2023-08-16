Как ослабление рубля сказалось на псковских потребителях, объяснили финансисты ЦБ

13:07, 16 августа 2023, ПАИ

Годовая инфляция в Псковской области в июле 2023 года увеличилась и составила 3,39 % после 2,68 % в июне. При этом она оставалась ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу (4,82 %) и в целом по стране (4,3 %). Ускорение инфляции в области во многом объясняется ослаблением рубля и ростом потребительской активности, сообщили ПАИ в пресс-службе отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

В июле цены на продовольственные товары в годовом сопоставлении увеличились на 1,53 % после снижения на 0,32 % в предыдущем месяце. Основной вклад внесло удорожание плодоовощной продукции.

Из-за ослабления рубля возросла стоимость импортных фруктов. В результате бананы, яблоки, виноград, груши стали дороже, чем год назад, а годовой прирост цен на апельсины увеличился. Кроме того, динамика цен плодоовощной продукции объяснялась статистическим эффектом низкой сравнительной базы. В июле прошлого года за счёт расширения предложения и укрепления рубля овощи и фрукты в месячном сопоставлении дешевели сильнее, чем обычно. В июле этого года в условиях исчерпания запасов прошлогоднего урожая в годовом выражении подорожал картофель, ускорился рост цен на капусту. При этом ценам на плодоовощную продукцию традиционно свойственна повышенная волатильность.

Произошедшее ослабление рубля усилило давление на цены со стороны издержек птицефабрик в связи с удорожанием импортных компонентов (кормовых добавок, оборудования и запасных частей). Это наряду с ухудшением эпизоотической ситуации в отдельных регионах-производителях привело к ускорению годового роста цен на куриные яйца и мясо птицы.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в регионе в июле увеличился до 2,68 % после 1,67 % в предыдущем месяце.

Из-за ослабления рубля и роста потребительской активности легковые автомобили, в частности иномарки, стали дороже, чем год назад. По схожим причинам на фоне сокращения запасов товаров, сформированных ранее торговыми сетями, замедлилось в годовом выражении снижение цен на бытовую технику.

Повышение стоимости топлива на внутреннем оптовом рынке на фоне удорожания нефтепродуктов на мировом рынке привело к ускорению годового роста цен на автомобильный бензин в рознице.

Годовой темп прироста цен на услуги в регионе в июле уменьшился до 7,85 % после 9,73 % в июне. Основной вклад внесло замедление роста стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Причиной снижения годового прироста цен на коммунальные услуги стал статистический эффект высокой сравнительной базы прошлого года. Он был связан с тем, что ежегодная индексация тарифов на эти услуги в июле 2023 года не проводилась, поскольку была проведена ранее в декабре 2022 года.

В регионе также подешевели в годовом выражении авиабилеты. Это было связано с расширением предложения транспортных услуг, чему способствовало развитие сети авиамаршрутов при финансовой поддержке региональных органов власти. При этом цены на авиаперелеты отличаются высокой волатильностью.

Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе в июле 2023 года продолжила ускоряться и составила 4,82 % после 3,62 % в июне. Основные причины повышения инфляции, как и месяцем ранее, – рост спроса и ослабление рубля.

Инфляция в России продолжила расти, достигнув в июле 4,3 % (месяцем ранее – 3,25 %). Уровень устойчивого ценового давления в годовом выражении превышает 4 % и продолжает постепенно усиливаться. В ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит повышаться. Это будет связано с нарастанием ценового давления и выходом из расчета годовой инфляции низких значений месячных приростов летнего периода 2022 года. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4 % в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.