Пскович стал жертвой интернет-мошенников при покупке шин

13:17, 16 августа 2023, ПАИ

Пскович перевёл деньги мошеннику при попытке купить шины в интернете. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

46-летний мужчина заявил в полицию о хищении денег. Он пояснил, что искал в интернете выгодные предложения о продаже шин для автомобиля и наткнулся на специализированный сайт. После перевода средств продавцу связь с ним прервалась. В результате пскович лишился 26 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Выясняются все обстоятельства случившегося.