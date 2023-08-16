В сельском Доме культуры Красногородского района заменили окна
Продолжается ремонт сельского Дома культуры в деревне Покровское Красногородского района. Рабочие установили 12 пластиковых окон на первом и втором этажах, сообщает газета «Заря».
На установку стеклопакетов направили 969 288,85 рубля из областной субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы Домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек.
«Для нас очень важно было заменить старые деревянные рамы на современные пластиковые, ведь Дом культуры – это сердце и душа села», – подчеркнула директор районного Дома культуры Марина Егорова.
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