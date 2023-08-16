До +32 градусов и грозы ожидаются в Псковской области 17 августа

14:26, 16 августа 2023, ПАИ

Переменная облачность ожидается в Псковской области 17 августа. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ночью будет без существенных осадков, днём местами пройдёт кратковременный дождь с грозой.

Температура воздуха по области ночью ожидается от +15 до +20 градусов, днём – от +27 до +32 градусов.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью от двух до семи метров в секунду.

Атмосферное давление – выше нормы.