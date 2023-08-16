До +32 градусов и грозы ожидаются в Псковской области 17 августа
Переменная облачность ожидается в Псковской области 17 августа. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Ночью будет без существенных осадков, днём местами пройдёт кратковременный дождь с грозой.
Температура воздуха по области ночью ожидается от +15 до +20 градусов, днём – от +27 до +32 градусов.
Будет дуть ветер западных направлений со скоростью от двух до семи метров в секунду.
Атмосферное давление – выше нормы.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
16 августа 2023
Стало известно, сколько самокатчиков оштрафовали с начала весенне-летнего периода в Пскове
16 августа 2023
В Пскове обещание перезвонить после собеседования равно отказу у каждого третьего работодателя
16 августа 2023
Круглый стол «Можно ли сменить профессию во взрослом возрасте: варианты переобучения» проходит в медиацентре ПАИ