Строительство станции очистки воды продолжается в Псковском районе
Строительство станции очистки воды продолжается в деревне Родине Псковской района. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.
Глава Псковского района Наталья Фёдорова посетила строительную площадку, где ведутся работы, и обсудила проблемные и организационные вопросы с подрядчиком. Она обратила внимание на необходимость исправления недостатков указанных Росстройконтролем по документам и рекомендовала увеличить количество работников на площадке, чтобы не отставать от графика производства работ.
Напомним, что первый подрядчик оказался недобросовестным, с ним был расторгнут договор в одностороннем порядке. Зимой строительно-монтажные работы вестись не могли.
Основные работы начались в апреле и продолжаются по настоящее время.
На площадке уже смонтирован фундамент плиты для установки здания модульной станции, а также произведён монтаж канализационно-насосной станции.
На данный момент подрядчик проводит разработку траншеи под укладку сети канализации и водопровода для создания полного цикла обеспечения станции водой и подачи потребителям очищенной воды.
Также на строительную площадку доставлен каркас модуля, в который будет установлено само технологическое оборудование для очистки воды.
Отметим, что строительство станции позволит повысить качество подаваемой воды и улучшить комфортность проживания в данном населённом пункте.
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