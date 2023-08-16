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Общество

Строительство станции очистки воды продолжается в Псковском районе

Строительство станции очистки воды продолжается в деревне Родине Псковской района. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

Фото здесь и далее: Telegram-канал администрации Псковского района

Глава Псковского района Наталья Фёдорова посетила строительную площадку, где ведутся работы, и обсудила проблемные и организационные вопросы с подрядчиком. Она обратила внимание на необходимость исправления недостатков указанных Росстройконтролем по документам и рекомендовала увеличить количество работников на площадке, чтобы не отставать от графика производства работ.

Напомним, что первый подрядчик оказался недобросовестным, с ним был расторгнут договор в одностороннем порядке. Зимой строительно-монтажные работы вестись не могли.

Основные работы начались в апреле и продолжаются по настоящее время.

На площадке уже смонтирован фундамент плиты для установки здания модульной станции, а также произведён монтаж канализационно-насосной станции.

На данный момент подрядчик проводит разработку траншеи под укладку сети канализации и водопровода для создания полного цикла обеспечения станции водой и подачи потребителям очищенной воды.

Также на строительную площадку доставлен каркас модуля, в который будет установлено само технологическое оборудование для очистки воды.

Отметим, что строительство станции позволит повысить качество подаваемой воды и улучшить комфортность проживания в данном населённом пункте.

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Строительство станции очистки воды продолжается в Псковском районе


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