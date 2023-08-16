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Происшествия

Енот из контактного зоопарка прокусил ухо девочке в Санкт-Петербурге

Семилетнюю девочку покусал енот из контактного зоопарка в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

Фото: ПАИ. Фотография носит иллюстративный характер

«Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга устанавливает все обстоятельства инцидента, произошедшего 15 августа 2023 года в одном из контактных зоопарков в Спасском переулке», – отметили в пресс-службе.

Отмечается, что у ребёнка зафиксированы укушенные раны. В частности, енот прокусил девочке ухо.

Прокуратура оценит исполнение организацией законодательства об обращении с животными и соблюдении безопасности посетителей.

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