Енот из контактного зоопарка прокусил ухо девочке в Санкт-Петербурге

14:56, 16 августа 2023, ПАИ

Семилетнюю девочку покусал енот из контактного зоопарка в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

«Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга устанавливает все обстоятельства инцидента, произошедшего 15 августа 2023 года в одном из контактных зоопарков в Спасском переулке», – отметили в пресс-службе.

Отмечается, что у ребёнка зафиксированы укушенные раны. В частности, енот прокусил девочке ухо.

Прокуратура оценит исполнение организацией законодательства об обращении с животными и соблюдении безопасности посетителей.