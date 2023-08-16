О самых востребованных мерах поддержки семей участников СВО рассказал Армен Мнацаканян
О самых востребованных мерах поддержки семей участников СВО рассказал депутат Псковского областного Собрания Армен Мнацаканян. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации Пскова.
«Бесплатное питание детей в школах, детских садах, средних образовательных учреждениях. В списке мер поддержки предусмотрена компенсация транспортного налога, а также первоочередной перевод в образовательные учреждения, находящиеся рядом с домом, где проживают дети участников СВО», – отметил депутат.
Подготовлены десятки инициатив, такие как бесплатное соцобслуживание для родителей и супругов бойцов, зачисление детей военнослужащих в кружки и секции, сохранение льгот и статуса многодетной семьи при гибели в СВО одного из детей и другие меры. За полгода рабочей группой по СВО отработано около 28 тысяч обращений от участников специальной военной операции.
За необходимыми мерами поддержки и помощью можно обращаться в региональный филиал фонда «Защитники Отечества».
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