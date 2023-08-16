Год условно получил директор псковского автосервиса за ложный донос

18:14, 16 августа 2023, ПАИ

Псковский городской суд огласил приговор по уголовному делу в отношении жителя Пскова, который обвинялся в инсценировке кражи. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Как установил суд, директор автосервиса в Пскове хотел получить предполагаемый долг со своего бывшего подчинённого, поэтому инсценировал кражу из сейфа предприятия, а затем обратился в правоохранительные органы с заявлением.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).

Суд признал мужчину виновным и с учётом смягчающих обстоятельств назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.