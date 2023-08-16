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Безопасность пешеходных переходов у школ и детских садов проверили в Великих Луках

Рейд по безопасности пешеходных переходов возле школ и детских садов прошёл в Великих Луках. В состав комиссии вошли депутаты гордумы, партийцы и члены родительского комитета, пишет портал Luki-News.

Фото здесь и далее: Luki-News

«Это действительно важно, чтобы пешеходные переходы освещались, чтобы наших школьников было заметно издалека. Это очень нужно и важно, чтобы наши дети были в безопасности конкретно на дорогах», – отметила представитель родительского комитета Екатерина Карпенко.

Комиссия оценила обеспечение безопасности возле кадетской школы с двух сторон образовательного учреждения и обратила внимание на отсутствие знака «Осторожно, дети». В ходе рейда были выявлены и другие недочёты.

«Мы это направим в администрацию города, в комиссию по безопасности дорожного движения, потому что все решения об установке дорожных знаков и так далее – это всё принимает комиссия», – отметил депутат Великолукской городской Думы Константин Максимов.

Проверяющие также осмотрели территорию возле детского сада на улице Розы Люксембург. Ближайший пешеходный переход находится на перекрёстке с улицей Ставского. Общественники отметили, что в этом микрорайоне, где активно застраиваются жилые дома, нужны новые знаки и разметка.

«На перекрёстке улиц Сибирцева и Люксембург в настоящее время необходим пешеходный переход – разметка, знаки, плюс ещё знаки неплохо было бы иметь около садика», – подчеркнул депутат Великолукской гордумы Дмитрий Кравченко.

Соответствие требованиям государственного стандарта по обустройству пешеходных переходов находится также на контроле городской Госавтоинспекции.

«По всем выявленным нарушениям информация была направлена собственникам дорог, а именно в адрес администрации города Великие Луки и управления ЖКХ. Согласно поступившему ответу от администрации города, нарушения будут устранены», – отметили в ведомстве.

Итог проверок показывает, что в числе самых распространённых нарушений – ограничение видимости из-за зелёных насаждений, износ горизонтальной разметки, отсутствие дорожных знаков, светофоров и искусственных неровностей. Работа в этом направлении продолжается.

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