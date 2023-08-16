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Общество

В Пскове привели в порядок малое Крестовское захоронение

В Пскове привели в порядок малое Крестовское захоронение, сообщил в своём телеграм-канале глава города Борис Елкин.

«Благоустройство – это не только забота о чистоте и красоте города, но и внимание к памятным местам. В Пскове десятки мемориалов и братских захоронений, связанных с событиями Великой Отечественной войны. Каждый год мы стараемся приводить их в порядок», – отметил он.

В прошлом году благодаря поддержке губернатора Михаила Ведерникова проведена реконструкция Могилы Неизвестного солдата на площади Победы, закончено благоустройство мемориала освободителям Пскова на улице Юбилейной.

«В этом году отреставрированы надписи на памятных знаках, заменены повреждённые гранитные плиты и завершён ремонт Малого Крестовского захоронения. Мы помним», – заключил Борис Елкин.

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