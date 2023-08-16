Пункт по льготной стерилизации животных планируют открыть в Красногородске

17:15, 16 августа 2023, ПАИ

Пункт по льготной стерилизации животных может появиться в Красногородске. Об этом сообщает газета «Заря».

«Сейчас мы отправляем кошек на стерилизацию в Опочку, но как замечательно было бы иметь в Красногородске свой операционный блок, где на льготных условиях приезжающий ветврач будет делать операции как бездомным, так и домашним животным», – поделилась зооволонтёр Марина Трушова.

На личные средства она приобрела дом, в котором планируется устроить пункт льготной стерилизации.

«Дом требует ремонта. Там есть практически готовое помещение для операционной. Но в доме прогнили полы, и их нужно менять. Большое человеческое спасибо районной администрации и лично главе района за выделенные нам доски для пола. Теперь нам нужны помощники – активные и бескорыстные. Нужно выломать старый пол и настелить новый, привести в порядок окна, стены и потолок. Мы будем очень рады любой помощи!» – отметила зоозащитница.

Кроме того, она подчеркнула, что пункт льготной стерилизации – это не приют. «Во избежание «подкидышей» мы обязательно поставим камеры наружного наблюдения на помещении пункта стерилизации и будем вычислять горе-хозяев. По новому закону они получат хороший штраф», – предостерегла Марина Трушова.

Те, кто хочет оказать помощь в открытии пункта льготной стерилизации в Красногородске, могут обращаться по телефону: 8-953-240-81-08 (Марина Трушова).