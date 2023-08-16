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Общество

Стипендии для будущих педагогов введены в Псковской области

Стипендию для студентов целевых направлений, которые получают педагогическое образование, ввели в Псковской области. Постановление подписал губернатор Михаил Ведерников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото ПАИ

Для студентов вузов ежемесячная выплата составит пять тысяч рублей, для учащихся профорганизаций – три тысячи рублей.

Чтобы получить стипендию, студенты должны до 1 октября представить в комитет по образованию региона заявление с указанием данных. Среди них наименование вуза или колледжа, где человек проходит обучение; сведения об отсутствии академической задолженности по результатам промежуточной аттестации (за исключением первокурсников); согласие на обработку персональных данных; номер счёта студента в банке. Также нужно прислать справку, подтверждающую факт обучения, и копию договора.

«Введение стипендии для студентов-целевиков – это ещё одна мера поддержки специалистов сферы образования и будущих учителей, принятая в регионе в Год педагога и наставника», – отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что дополнительные пять тысяч рублей к стипендии будут получать поступившие в ПсковГУ медалисты.

Напомним, что всем абитуриентам ПсковГУ, чьи баллы ЕГЭ по физике, математике, химии и биологии выше 80, назначается повышенная стипендия, которая выплачивается ежемесячно в течение всего первого семестра обучения. Её размер варьируется от пяти тысяч до 12 тысяч рублей. Если на высокие баллы сданы ЕГЭ по нескольким предметам, то будет назначена стипендия по тому баллу ЕГЭ, который выше; стипендии не суммируются. Размер стипендии в период дальнейшего обучения будет определяться успешностью сдачи экзаменационных сессий, а также активным участием студентов в научной, спортивной, творческой и общественной жизни университета, победами в интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсах.

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Стипендии для будущих педагогов введены в Псковской области


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