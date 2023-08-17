Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Какие категории псковичей чаще всего идут на переобучение, рассказала эксперт

Кто в Пскове и Псковском районе хочет переобучиться, рассказала начальник отделения службы занятости по городу Пскову и Псковскому району Юлия Солпековская на круглом столе «Можно ли сменить профессию во взрослом возрасте: варианты переобучения» в медиацентре ПАИ.

Фото здесь и далее: Елена Коноплёва / ПАИ. На фото Юлия Солпековская

«Есть совершенно разные категории тех людей, которые хотят переобучиться. Например, в рамках федерального проекта псковичи могут обучиться по программам профессиональной подготовки и программам дополнительного профессионального образования», – отметила Юлия Солпековская.

По её словам, основные категории среди желающих пройти обучение – это женщины в декрете, псковичи до 35 лет и категория жителей старше 50 лет. «Также это могут быть мамочки, которые не нашли себя или не захотели выходить на постоянную работу», – уточнила гостья медиацентра.

Помимо этого, среди желающих пройти дополнительное обучение есть и женщины с детьми в возрасте до семи лет. «Хочу отметить, что у нас больше всего запросов на обучение и переобучение среди категории жителей именно 50 плюс», – уточнила Юлия Солпековская.

Она особо подчеркнула, что обучение в рамках федеральных программ является бесплатным. Гостья медиацентра добавила, что псковичам после 50 лет нужно «лишь желание», чтобы прийти переобучиться. «Даже если у таких людей нет образования, так сложились обстоятельства, например, есть только 9 классов, в таком случае мы обучаем на рабочие профессии», – объяснила гостья медиацентра.

По её словам, с начала 2023 года по настоящее время к обучению приступили 277 человек, 87 из которых – старше 50 лет.

Управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец, в свою очередь, подчеркнул, что, по его мнению, диапазон возрастов, среди тех, кто желает переобучиться, гораздо шире.

На фото Владимир Компаниец

«Я считаю, что уже с 20 лет в нашем быстроменяющемся мире человек может быть разочарован тем, что обучился в институте, получил не то образование, которое хотел получить или, например, оно не релевантно современному миру, и ему приходится осваивать какую-то новую профессию. Или, например, в институт человек поступал не по своей воле, а с помощью него родители реализовывали свои мечты. В таких случаях можно рассмотреть другие возможности получения актуальной профессии, например, с помощью проекта индустрии образования Сбера – «Школы 21», – обратил внимание Владимир Компаниец. 

Психолог Сергей Калинин, в свою очередь, отметил, что эксперты очень давно пытаются понять, когда люди чувствуют себя по-настоящему счастливыми и реализованными. «Есть такие понятия, как жизненные задачи. То есть, это когда человек ставит нормативные галочки в своей биографии. Среди них есть такая, как «каждый человек должен иметь дело по душе, которое востребовано и признано людьми, и которое позволяет иметь тот уровень жизни, который хочет человек», – объяснил психолог.

На фото Сергей Калинин

Если же эти пункты не выполняются, у человека может развиться профессиональное выгорание или профессиональный кризис, который, по словам гостя медиацентра, может перерасти в личностный кризис. «Но совершенно не секрет, что один из лучших способов выйти из кризиса – начать изучать что-то новое. Чтобы в этом болоте не утонуть, чтобы не скатиться в депрессию, смена профессии может стать спасением», – заключил Сергей Калинин. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 августа 2023

Псковский музей запускает подкаст

17 августа 2023

Профилактику клещевого энцефалита обсуждают в медиацентре ПАИ

17 августа 2023

Сотрудники УФСИН передали гуманитарную помощь в военный госпиталь Пскова

17 августа 2023

Что новгородская «Школа 21» может дать псковичам и чем быть полезна региону, объяснил Владимир Компаниец

17 августа 2023

Ливни, грозы и сильный ветер обрушатся сегодня на Псковскую область

17 августа 2023

Ещё один жаркий день ожидает псковичей 17 августа

17 августа 2023

Полицейские помогли многодетным семьям из Пскова подготовиться к учебному году

17 августа 2023

Продлён приём заявок в конкурсе на лучшее видеопоздравление Печор с 550-летием

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...