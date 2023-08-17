Какие категории псковичей чаще всего идут на переобучение, рассказала эксперт

10:38, 17 августа 2023, ПАИ

Кто в Пскове и Псковском районе хочет переобучиться, рассказала начальник отделения службы занятости по городу Пскову и Псковскому району Юлия Солпековская на круглом столе «Можно ли сменить профессию во взрослом возрасте: варианты переобучения» в медиацентре ПАИ.

«Есть совершенно разные категории тех людей, которые хотят переобучиться. Например, в рамках федерального проекта псковичи могут обучиться по программам профессиональной подготовки и программам дополнительного профессионального образования», – отметила Юлия Солпековская.

По её словам, основные категории среди желающих пройти обучение – это женщины в декрете, псковичи до 35 лет и категория жителей старше 50 лет. «Также это могут быть мамочки, которые не нашли себя или не захотели выходить на постоянную работу», – уточнила гостья медиацентра.

Помимо этого, среди желающих пройти дополнительное обучение есть и женщины с детьми в возрасте до семи лет. «Хочу отметить, что у нас больше всего запросов на обучение и переобучение среди категории жителей именно 50 плюс», – уточнила Юлия Солпековская.

Она особо подчеркнула, что обучение в рамках федеральных программ является бесплатным. Гостья медиацентра добавила, что псковичам после 50 лет нужно «лишь желание», чтобы прийти переобучиться. «Даже если у таких людей нет образования, так сложились обстоятельства, например, есть только 9 классов, в таком случае мы обучаем на рабочие профессии», – объяснила гостья медиацентра.

По её словам, с начала 2023 года по настоящее время к обучению приступили 277 человек, 87 из которых – старше 50 лет.

Управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец, в свою очередь, подчеркнул, что, по его мнению, диапазон возрастов, среди тех, кто желает переобучиться, гораздо шире.

«Я считаю, что уже с 20 лет в нашем быстроменяющемся мире человек может быть разочарован тем, что обучился в институте, получил не то образование, которое хотел получить или, например, оно не релевантно современному миру, и ему приходится осваивать какую-то новую профессию. Или, например, в институт человек поступал не по своей воле, а с помощью него родители реализовывали свои мечты. В таких случаях можно рассмотреть другие возможности получения актуальной профессии, например, с помощью проекта индустрии образования Сбера – «Школы 21», – обратил внимание Владимир Компаниец.

Психолог Сергей Калинин, в свою очередь, отметил, что эксперты очень давно пытаются понять, когда люди чувствуют себя по-настоящему счастливыми и реализованными. «Есть такие понятия, как жизненные задачи. То есть, это когда человек ставит нормативные галочки в своей биографии. Среди них есть такая, как «каждый человек должен иметь дело по душе, которое востребовано и признано людьми, и которое позволяет иметь тот уровень жизни, который хочет человек», – объяснил психолог.

Если же эти пункты не выполняются, у человека может развиться профессиональное выгорание или профессиональный кризис, который, по словам гостя медиацентра, может перерасти в личностный кризис. «Но совершенно не секрет, что один из лучших способов выйти из кризиса – начать изучать что-то новое. Чтобы в этом болоте не утонуть, чтобы не скатиться в депрессию, смена профессии может стать спасением», – заключил Сергей Калинин.