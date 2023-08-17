Возможности для профессиональной переподготовки сотрудников псковских предприятий обсудили эксперты

10:30, 17 августа 2023, ПАИ

Возможности для профессиональной переподготовки сотрудников организаций и предприятий в Псковской области обсудили эксперты на круглом столе «Можно ли сменить профессию во взрослом возрасте: варианты переобучения» в медиацентре ПАИ.

Директор Института непрерывного образования ПсковГУ Наталья Милька рассказала, что университет осуществляет взаимодействие с организациями и предприятиями региона. «Мы разрабатываем программы под запросы наших работодателей. Если к нам обращается работодатель и говорит, что ему нужно разработать программу, мы всегда идём навстречу и предлагаем разработку как силами Псковского государственного университета, так и можем привлекать преподавателей из сторонних организаций и других вузов. Мы открыты к сотрудничеству», – уточнила Наталья Милька.

Помимо этого, по её словам, вуз осуществляет обучение в рамках программы «Приоритет-2030» и в рамках работы Передовой школы гибридных технологий.

Специалист по организации развития и обучения персонала ООО «СКТ Групп» Ирина Иванова, в свою очередь, поделилась, что производственное предприятие столкнулось с тем, что на территории Псковской области нет специалистов кабельной промышленности. «Ни одно учебное учреждение ни в городе, ни в области не подготавливает таких кадров. В России в принципе один вуз, который готовит кабельщиков в Перми. Поэтому мы организовали собственный корпоративный центр и непосредственно сами обучаем по профессии. К нам приходят люди с абсолютно разным образованием, то есть мы готовы обучать, начиная с законченных 9 классов», – уточнила гостья медиацентра.

Проект Сбербанка «Школа 21» позволяет компаниям Псковской области направить своих сотрудников для обучения или переподготовки по таким востребованным профессиям, как сети и системное администрирование, компьютерная графика, разработка операционных систем, веб-программирование и многое другое.

«Обучившись в школе и вернувшись в свой регион, те сотрудники, которые получили новые навыки, способствуют дополнительной цифровизации региона и выходу на новый уровень развития самого предприятия», – отметил управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.

Он также пояснил, что есть такое понятие, как дижитализация бизнеса. «Это когда фактически бизнес переходит с формата офлайн на новый уровень ведения бизнеса, когда применяются различные формы искусственного интеллекта, которые позволяют увеличивать объёмы продаж и контролировать большие потоки», – добавил управляющий Псковским отделением Сбербанка. По его словам, если предприятия «делают шаг» в дижитализацию бизнеса – это способствует увеличению объёма выручки в течение года на 20 %.