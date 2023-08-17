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Общество

Специалисты выяснили, как выглядели средневековые жители Печор

Антропологи установили, как выглядели средневековые жители Печор. Эти данные получены впервые благодаря раскопкам у церкви Сорока мучеников Севастийских в Печорах. Об этом пишет газета «Псковская правда» со ссылкой на комментарии антрополога и археолога, кандидата биологических наук Дениса Пежемского.

По словам эксперта, в погребении выявили несколько антропологических типов. Один – это низколицый и круглоголовый тип, который был характерен для Изборска и части Пскова. Второй – среднеевропейский тип, его представители попали в Печоры уже в московское время.

Денис Пежемский подчеркнул, что большая часть останков, захороненных в Печорах людей, принадлежала возрастной группе 30-35 лет. Останки пожилых и детей также присутствуют, но это малочисленная группа, уточнил эксперт. По его словам, есть вероятность, что детский участок кладбища находился отдельно.

Археолог добавил, что женщин захоронено в полтора раза больше, чем мужчин – 60 % на 40 %. «Пока это трудно объяснить, может быть это топографическая история, но если это подтвердится на других участках кладбища, то это будет такой яркой чертой демографии Печор», – подчеркнул он.

Денис Пежемского также отметил, что есть история с разрушением захоронения в результате хозяйственной деятельности. Это стало причиной антропологических утрат, поэтому нельзя охарактеризовать разрушенную часть кладбища.

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