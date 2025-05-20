Сюжет «Первого Псковского» вновь вошёл в шорт-лист телекинофорума «Новая реальность»
Сюжет телеканала «Первый Псковский» вновь вошёл в шорт-лист телекинофорума «Новая реальность» Союза журналистов России.
В десятке номинантов в номинации «Лучший репортаж» – сюжет Дмитрия Коновалова «Королева автопарка» – о водителе автобуса Виктории Беловой.
Отметим, что сюжеты и программы «Первого Псковского» уже в третий раз попадают в шорт-листы «Новой реальности». Ранее лауреатами престижного форума становились авторская программа «Тема недели» и сюжет «Первого Псковского» «Старикам тут место».
О развитии территориального общественного самоуправления рассказала Елена Тимашова в «Оглавлении». Главное