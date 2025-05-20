Сюжет «Первого Псковского» вновь вошёл в шорт-лист телекинофорума «Новая реальность»

17:45, 20 мая 2025, ПАИ

Сюжет телеканала «Первый Псковский» вновь вошёл в шорт-лист телекинофорума «Новая реальность» Союза журналистов России.

В десятке номинантов в номинации «Лучший репортаж» – сюжет Дмитрия Коновалова «Королева автопарка» – о водителе автобуса Виктории Беловой.

Отметим, что сюжеты и программы «Первого Псковского» уже в третий раз попадают в шорт-листы «Новой реальности». Ранее лауреатами престижного форума становились авторская программа «Тема недели» и сюжет «Первого Псковского» «Старикам тут место».