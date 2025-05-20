Законопроект о защите пострадавших в ДТП внесли в Госдуму

16:53, 20 мая 2025, ПАИ

Законопроект о защите граждан, пострадавших в ДТП, внесён в Госдуму РФ. Документ предусматривает ограничение водительских прав, если виновники аварий не исполняют решения суда о компенсации ущерба, пишет РИА Новости.

Проект направлен на дополнительную защиту граждан и организаций, которым причинили имущественный ущерб в аварии. Судебные приставы не могут ограничить таким должникам право управления автомобилем. Водительские права не ограничивают за уклонение от компенсации ущерба, и этим порой пользуются недобросовестные автолюбители.

Ответственность на пострадавших в ДТП перекладывают те, у кого нет имущества, дохода и банковских счетов. Водители могут арендовать автомобили и оформлять их на других лиц, избегая ответственности.

По словам авторов законопроекта, временный запрет на вождение может стать стимулом для исполнения судебных решений. Предлагается применять такую меру при долге от 100 тысяч рублей.