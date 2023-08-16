Молодые музыканты посетили усадьбу Римского-Корсакова

18:52, 16 августа 2023, ПАИ

Участники арт-резиденции «Золотой петушок» посетили музей-усадьбу Николая Андреевича Римского-Корсакова, чтобы отдать дань памяти великому композитору. Об этом ПАИ сообщила пресс-служба Псковского музея-заповедника.

Гости музея побывали на экскурсию по «Вечаше», и занялись благоустройством парковой территории усадьбы «Любенск». Студентам предстояло очистить и укрепить пешеходные дорожки, помочь навести порядок в саду. Затем группы менялись местами. Сотрудники Псковского музея-заповедника в благодарность угостили всех желающих душистым травяным чаем, собранным в месте, где рождалась замечательная музыка.

Анастасия Шипкова из Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова потрясена и восхищена музеем-усадьбой. Она с удовольствием отозвалась на предложение поработать в месте, где жил и творил композитор. Анастасия уверена, что творческим людям полезно иногда заниматься и физическим трудом, тем более в таких прекрасных местах, оставляя частичку собственной души.

Все участники арт-резиденции сошлись во мнении, что музей-усадьба могла бы стать отличной концертной площадкой, где можно было бы исполнить, в том числе произведения Николая Андреевича.

Арт-резиденция «Золотой петушок» объединила студентов музыкальных училищ и колледжей из Санкт-Петербурга, Минска, Могилева и Пскова. В ходе реализации проекта будет создан международный симфонический оркестр, который в последствии выступит с программами в городах России и Беларуси. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Псковский музей-заповедник также поддержал этот проект.