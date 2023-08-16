Российское производство запускает выпуск первого российского мультимедийного центра для дома

19:08, 16 августа 2023, ПАИ

Холдинг GS Group начал выпуск первого российского мультимедийного центра для дома «Селигер». Об этом сообщил ТАСС.

Производство запущено в инновационном кластере «Технополис GS» в городе Гусеве Калининградской области, сообщили нам в пресс-службе областного правительства.

Медиахаб «Селигер» даёт пользователю возможность смотреть телевидение через спутник, интернет или эфир. Предусматривает независимый просмотр на пяти устройствах, позволяет производить запись и перезапись контента для просмотра в удобное время, предусматривает возможность подключения съёмных жёстких дисков, поддерживает Wi-Fi и Bluetooth3. Память 1 ТБ в комплекте.