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Общество

Российское производство запускает выпуск первого российского мультимедийного центра для дома

Холдинг GS Group начал выпуск первого российского мультимедийного центра для дома «Селигер». Об этом сообщил ТАСС.

Производство запущено в инновационном кластере «Технополис GS» в городе Гусеве Калининградской области, сообщили нам в пресс-службе областного правительства.

Медиахаб «Селигер» даёт пользователю возможность смотреть телевидение через спутник, интернет или эфир. Предусматривает независимый просмотр на пяти устройствах, позволяет производить запись и перезапись контента для просмотра в удобное время, предусматривает возможность подключения съёмных жёстких дисков, поддерживает Wi-Fi и Bluetooth3. Память 1 ТБ в комплекте.

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